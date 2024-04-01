Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |22:06 WIB
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim penting untuk dilakukan di kawasan perdesaan dan pesisir. Pasalnya masyarakat di kawasan perdesaan seperti petani, peternak, dan nelayan menjadi yang paling terdampak dari krisis iklim.

Oleh karena itu, mitigasi perubahan iklim di kawasan perdesaan, salah satu upaya yang diusung Yayasan Rumah Energi (YRE) adalah dengan Koperasi Hijau.

Manajer Komunikasi Yayasan Rumah Energi, Fauzan Ramadhan, mengatakan, Gerakan Koperasi Hijau memusatkan perhatian pada upaya transisi energi dengan sendirinya akan membuka peluang pekerjaan ramah lingkungan atau Green Jobs di kawasan tersebut.

“Singkatnya, YRE percaya bahwa koperasi merupakan lembaga yang dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi kendaraan untuk memobilisasi pembiayaan untuk aksi iklim,” ujar Fauzan, Senin (1/4/2024).

Fauzan menambahkan konsep koperasi hijau pada dasarnya dihadirkan untuk menggerakkan peran koperasi dalam pembiayaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Studi YRE menunjukkan koperasi memiliki kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan perubahan iklim. Oleh karena itu, narasi koperasi hijau perlu didorong secara khusus untuk memberikan stimulus kepada koperasi bahwa sektor hijau tidak hanya berorientasi pada lingkungan hidup, tetapi juga menguntungkan dari segi bisnis.

“Secara prinsip, koperasi hijau dan sektor kerja hijau (Green Jobs) bisa berjalan bersamaan dan bahkan saling melengkapi,” tandasnya.

Manajer Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Koaksi Indonesia, Ridwan Arif, menambahkan, peluang pertumbuhan Green Jobs berpotensi tinggi di daerah perdesaan.

“Selain sektor energi tentunya terdapat sektor-sektor lain yang berpotensi menjadi Green Jobs. Misalnya, sektor agrikultur, sektor perikanan dan kelautan, serta pariwisata,” jelasnya.

Hasil riset yang telah dilakukan Koaksi Indonesia pada 2022 dalam studi yang berjudul Green Jobs & Potensinya dalam Transisi Energi di Indonesia menemukan potensi penciptaan lapangan pekerjaan di sektor energi.

Sementara berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sektor energi terbarukan memiliki potensi menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 432 ribu tenaga teknik pada 2030 dan 1,12 juta tenaga teknik pada 2050.

