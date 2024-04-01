Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

200 Anak Yatim-Dhuafa Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli, Lotte Mart dan Pemkot Jakpus

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |22:31 WIB
200 Anak Yatim-Dhuafa Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli, Lotte Mart dan Pemkot Jakpus
A
A
A

JAKARTA - Acara buka puasa bersama dan pemberian santunan dari MNC Peduli, Lotte Mart dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berlangsung lancar hari ini, Senin (1/4/2024). Acara ini digelar di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat.

Acara ini pun turut dihadiri Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma. Di tengah momen ini, sedikitnya 200 anak yatim, piatu dan dhuafa begitu antusias mengikuti kegiatan ini.

Salah satunya ada Aulia dari Yayasan Rumah Yatim yang ikut hadir di acara ini. Gadis ini mengaku begitu senang bisa mengikuti acara buka puasa bersama hingga pemberian santunan dari MNC Peduli, Lotte Mart dan Pemkot Jakarta Pusat.

“Seru banget, ada kegiatan membaca dongeng Nabi, tausiyah dari pak ustaz dan doa bersama,” ungkap Aulia saat ditemui di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Aulia mengatakan dirinya begitu menikmati suasana dari kegiatan buka puasa bersama dan santunan ini. Adapula momen penampilan alat musik hadroh yang menambah kemeriahan susasana.

Topik Artikel :
Lotte Mart MNC Peduli
