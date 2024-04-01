Gandeng Lotte Mart Gelar Buka Puasa Bersama, MNC Peduli: Ini Kegiatan Rutin

JAKARTA – Di momen bulan suci Ramadhan 2024 ini, MNC Peduli, Lotte Mart Indonesia dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada 200 anak yatim, piatu dan dhuafa. Acara ini digelar di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Kegiatan buka puasa dan santunan untuk yatim piatu dan dhuafa ini merupakan bagian dari penyaluran program sahabat belanja LOTTE Mart. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution turut hadir dalam kegiatan ini. Ia mengungkap acara ini merupakan kegitan rutin dari MNC Peduli dan MNC Group untuk memberikan bantuan dan uluran tangan kepada masyarakat.

“Ini adalah suatu kegiatan rutin dari MNC peduli dan MNC Group. Dalam suasana bulan Ramadhan ini, MNC Peduli bekerjasama dengan LOTTE Mart untuk berbagi kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa,” ungkap Syafril saat ditemui di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Syafril menjelaskan kegiatan serupa juga berlangsung selama bulan Ramadhan dan dilaksanakan di beberapa tempat seperti di masjid lainnya dan panti asuhan.