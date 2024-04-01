Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gandeng Lotte Mart Gelar Buka Puasa Bersama, MNC Peduli: Ini Kegiatan Rutin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |22:39 WIB
Gandeng Lotte Mart Gelar Buka Puasa Bersama, MNC Peduli: Ini Kegiatan Rutin
A
A
A

JAKARTA – Di momen bulan suci Ramadhan 2024 ini, MNC Peduli, Lotte Mart Indonesia dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada 200 anak yatim, piatu dan dhuafa. Acara ini digelar di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Kegiatan buka puasa dan santunan untuk yatim piatu dan dhuafa ini merupakan bagian dari penyaluran program sahabat belanja LOTTE Mart. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution turut hadir dalam kegiatan ini. Ia mengungkap acara ini merupakan kegitan rutin dari MNC Peduli dan MNC Group untuk memberikan bantuan dan uluran tangan kepada masyarakat.

“Ini adalah suatu kegiatan rutin dari MNC peduli dan MNC Group. Dalam suasana bulan Ramadhan ini, MNC Peduli bekerjasama dengan LOTTE Mart untuk berbagi kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa,” ungkap Syafril saat ditemui di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Syafril menjelaskan kegiatan serupa juga berlangsung selama bulan Ramadhan dan dilaksanakan di beberapa tempat seperti di masjid lainnya dan panti asuhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899//umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872//umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172867//angela-YXl6_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Harus Bangun Branding, Kalau Tak Kenal Tak Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172861//mnc_peduli-Igim_large.jpg
Kolaborasi MNC Peduli dan MNC Tourism (KPIG) Luncurkan Desa EMAS di KEK Lido City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement