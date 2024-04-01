Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024 Usai, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Keutuhan Bangsa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |23:51 WIB
Pemilu 2024 Usai, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Keutuhan Bangsa
A
A
A

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I), mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali dalam membangun pondasi yang kukuh untuk masa depan Indonesia yang gemilang.

Hal itu diungkapkan oleh MP3I, yang terdiri dari, KH. M. Zaim A. Mas'shoem (Ketua Umum MP3I), KH. Ahmad Badawi Basyir (Kudus), Dr. KH. Shofiyullah Muzammil (Jogjakarta), Syekh Yusuf Fauzi (Malang), KH. Choirul Fuad (Krapyak Jogjakarta), KH. Sholahudin Fatawi (Lasem), KH. Imam Baehaqi (Sarang), KH. Saefur Rijal (Kajen Pati), KH. M. Abdul Mujib (DKI Jakarta), dan Drs. KH. Khoironi, MA (Tegal).

"Pasca Pemilu 14 Februari 2024 lalu, kita menyaksikan adanya gejolak sosial-politik yang mengancam stabilitas negara dan keutuhan bangsa," jelas Ketua Umum MP3I, KH. M. Zaim A. Ma'shoem, dalam keterangan persnya, Senin (1/4/2024).

Dalam menjawab tantangan itu, maka kata Zaim, MP3I sebagai wadah para Kiai dan Bu Nyai pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia, memiliki kewajiban mengambil peran aktif dalam mempromosikan perdamaian, persatuan, dan kesatuan.

"Sebenarnya. Kalau di strata masyarakat sama sekali tidak terlihat adanya gesekan. Mereka selesai pemilu nampak biasa-biasa saja. Justru para pimpinan di atasnya yang masih terlihat terus menggesek-ngesekan. Nah, di sinilah MP3I harus berperan," tambah Sekjen MP3I Dr. KH. Shofiyunah Muzammil.

Pesantren, yang selama ini yang telah menjadi menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur bangsa, kata Shofiyunah, paling memainkan peran sentral dalam memperkokoh persatuan.

"Para Kiai dan Bu Nyai sebagai pilar-pilar pesantren memiliki peran yang amat penting di sini -- dalam membentuk karakter dan sikap santri serta masyarakat sekitarnya," jelas Shofiyunah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677//wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175198//wakil_ketua_dpr_ri_cucun_ahmad_syamsurijal-bkBQ_large.jpg
Waka DPR Nilai Instruksi Prabowo ke Menko PM Periksa Pesantren Sudah Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/614/3174635//dwp_pesantren-ET8D_large.jpg
Selain Pusat Pendidikan, Pesantren Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement