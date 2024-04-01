Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-10 Lebaran 2024, Stasiun Gambir Mulai Ramai Penumpang

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |18:30 WIB
H-10 Lebaran 2024, Stasiun Gambir Mulai Ramai Penumpang
Stasiun Gambir (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Stasiun Gambir mulai tampak ramai penumpang untuk mudik lebaran pada Senin (1/4/2024). Sejumlah warga terlihat duduk di depan area keberangkatan menunggu jadwal keberangkatan kereta api.

Tampak sejumlah kursi tunggu penuh dan ramai. Sebagian penumpang didominasi oleh orang dewasa.

Sementara para porter, tampak lalu lalang mencari penumpang untuk dibawakan tasnya. Ada juga dari mereka yang berdiri di dalam ruang menanti para penumpang.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa stasiun Gambir menyediakan 40 kereta api (KA) setiap hari. Di mana setiap harinya melayani 193.497 atau 8.795 penumpang per hari.

"Stasiun Gambir sebanyak 193.497 penumpang atau 8.795 penumpang perhari,"kata Ixfan dalam keterangannya, Senin (1/4/2024).

Lebih lanjut pada masa angkutan lebaran 1445H/2024M, lanjutnya akan berlangsung pada 31 Maret sampai dengan 21 April 2024. Dimana KAI menyediakan sebanyak 1.677 KA dengan rata-rata 77 KA per hari.

Halaman:
1 2
      
