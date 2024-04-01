Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selama Ramadhan, Tim Perintis Gencarkan Patroli Cegah Aksi Tawuran hingga Curanmor di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:30 WIB
Selama Ramadhan, Tim Perintis Gencarkan Patroli Cegah Aksi Tawuran hingga Curanmor di Depok
Tim Patroli Perintis Presisi Polres Depok (Foto: ist)
A
A
A

DEPOK - Tim Patroli Perintis Presisi (TP3) Polres Metro Depok menggencarkan patroli di sejumlah titik strategis di wilayah hukum Kota Depok, Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas mulai dari tawuran remaja hingga pencurian baik sepeda motor maupun lainnya yang mungkin terjadi selama Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah.

Kasat Samapta Polres Metro Depok, Kompol Doni Widodo menyebut TP3 secara intensif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap area-area rawan kriminalitas serta potensi kerawanan lainnya. Selain itu, mereka juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat guna memperoleh informasi yang relevan dan mendukung upaya pencegahan.

"Pentingnya kegiatan patroli ini sebagai bagian dari strategi preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Metro Depok," kata Doni dalam keterangannya, Senin (1/4/2024).

Doni juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

"Kami meningkatkan keberadaan Team Patroli Presisi di titik-titik strategis dan rawan kamtibmas di seluruh wilayah Depok. Mereka akan melakukan patroli aktif serta siaga mulai dari malam hingga pagi hari dalam menanggapi segala bentuk gangguan yang dapat mengancam keamanan masyarakat," ujarnya.

"Selama bulan Ramadan patroli difokuskam pada kerawanan seperti tawuran remaja, gangster, petasan atau kembang api, perang sarung, balap liar, curanmor hingga narkoba," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
