HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Jaya Ungkap Pemicu Tawuran Pelajar di Jakarta, Berawal Saling Ejek

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |20:00 WIB
Kapolda Metro Jaya Ungkap Pemicu Tawuran Pelajar di Jakarta, Berawal Saling Ejek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengungkap pemicu tawuran antar pelajar di Jakarta disebabkan ajakan provokasi via media sosial (medsos).

"Semacam kayak ajakan, melalui medsos saling ngejek yok kita ketemu baik-baik, tapi ketemu dijadikan seperti itu," ucap Karyoto kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Karyoto mengakui sempat kecolongan saat ada tawuran di Jalan Sudirman karena banyak anggota yang libur. Namun, dia menegaskan tak akan memberi toleransi terhadap para pelaku.

"Yang kemarin di jalan protokol ya saya, mungkin kemarin hari libur banyak, kekuatan kita tidak sebanyak hari-hari biasa," katanya.

"Nah ini sekarang dengan adanya itu kami minta tidak ada alasan untuk mengendorkan karena kita bertekad untuk zero insiden, mudah-mudahan bisa kita realisasi," imbuhnya.

