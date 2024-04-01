Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Perempuan Cekcok di Toko Pakaian, Satu Tewas Ditusuk Sajam

Hambali , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:07 WIB
2 Perempuan Cekcok di Toko Pakaian, Satu Tewas Ditusuk Sajam
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGERANG - Seorang perempuan berinisial RA (43) tewas usai ditusuk senjata tajam di sebuah Ruko di Jalan Borobudur Raya, Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin (1/4/2024).

Sebagaimana dikutip dari laporan polisi : Lapga / 05 / B / IV / 2024 / Sek Kelapa Dua, kejadian itu bermula sekira pukul 10.15 WIB, di mana salah satu saksi melihat korban RA tengah mengepel lantai Ruko.

Beberapa saat kemudian, datang pelaku seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya memasuki ruko memakai sandal.

Melihat itu, korban menegur pelaku. Tak terima ditegur, pelaku membalas sahutan kasar tersebut hingga keduanya terlibat cekcok mulut. Pelaku kemudian pergi mengambil senjata tajam yang dibawanya di dalam mobil.

Tanpa basa-basi pelaku langsung menusuk perut korban dengan senjata tajam diduga berjenis samurai. Sejumlah saksi di lokasi mencoba mendekat, namun mereka tak berani bertindak karena pelaku mengacungkan sajam tersebut.

Warga sekitar dibantu driver ojek online sempat mengejar pelaku yang kabur mengendarai mobil. Kejadian itu pun telah dilaporkan ke Mapolsek Kelapa Dua, wilayah hukum Polres Tangsel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cekcok Maut Penusukan pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement