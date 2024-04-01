2 Perempuan Cekcok di Toko Pakaian, Satu Tewas Ditusuk Sajam

TANGERANG - Seorang perempuan berinisial RA (43) tewas usai ditusuk senjata tajam di sebuah Ruko di Jalan Borobudur Raya, Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin (1/4/2024).

Sebagaimana dikutip dari laporan polisi : Lapga / 05 / B / IV / 2024 / Sek Kelapa Dua, kejadian itu bermula sekira pukul 10.15 WIB, di mana salah satu saksi melihat korban RA tengah mengepel lantai Ruko.

Beberapa saat kemudian, datang pelaku seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya memasuki ruko memakai sandal.

Melihat itu, korban menegur pelaku. Tak terima ditegur, pelaku membalas sahutan kasar tersebut hingga keduanya terlibat cekcok mulut. Pelaku kemudian pergi mengambil senjata tajam yang dibawanya di dalam mobil.

Tanpa basa-basi pelaku langsung menusuk perut korban dengan senjata tajam diduga berjenis samurai. Sejumlah saksi di lokasi mencoba mendekat, namun mereka tak berani bertindak karena pelaku mengacungkan sajam tersebut.

Warga sekitar dibantu driver ojek online sempat mengejar pelaku yang kabur mengendarai mobil. Kejadian itu pun telah dilaporkan ke Mapolsek Kelapa Dua, wilayah hukum Polres Tangsel.