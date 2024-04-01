Polisi Benarkan Viral Wanita Bunuh Wanita di Tangsel

JAKARTA - Polisi membenarkan peristiwa video viral peristiwa dugaan penganiayaan hingga membuat seorang wanita meninggal dunia di dalam mobil. Pelaku aniaya dengan menggunakan senajata dengan cara ditusuk dan saat ini telah ditangkap.

Kanit Reskrim Polsek Kelapa Dua, AKP Pardiman mengatakan, peristiwa penganiayaan hingga membuat orang terbunuh tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua, Tangerang Selatan. Pelaku diduga menganiaya dengan menggunakan senajata tajam.

"Betul (di Kelapa Dua), bahwa peristiwa itu terjadi penusukan itu, penganiayaan itu mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Pardiman saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2024).

Pelaku penganiayaan hingga membuat orang meninggal tersebut kini telah diamankan. Namun, dia tidak memberikan penjelasan nama pelaju dalam peristiwa tersebut.

"Saat ini pelaku kita amankan," jelasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial, wanita diduga membunuh sesama wanita dan diduga pelaku hendak kabur dengan membawa mobil berwarna putih.

Video viral tersebut diposting di akun sosial media Instagram @infotangerangkot. Dalam video tersebut tampak suasana seorang perempuan yang diduga membunuh wanita dan hendak kabur menggunakan mobil berwarna putih.

"BREAKING NEWS! Terjadi P3mbunuh4n cewe ke cewe di jalan Borobudur perum Karawaci pelaku didalam mobil membawa pisau panjang," tulis caption dalam video dikutip, Senin (1/4/2024).