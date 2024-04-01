Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencurian 2 Kambing di Depok, Satu di Antaranya Sisa Jeroan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |20:40 WIB
Pencurian 2 Kambing di Depok, Satu di Antaranya Sisa Jeroan
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Viral aksi pencurian dua ekor kambing di kandang milik Ahmad Juhari (50) warga Jalan Masjid Asalafiyah RT 1/4, Cipayung, Depok pada Minggu 31 Maret 2024.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi berawal korban Ahmad sekira pukul 06.00 WIB berniat mengecek kandang kambing yang tak jauh dari tempat tinggalnya itu.

"Lahan tempat kandang kambing tersebut tanah pertanian setiba di tempat kaget ada lubang tanah yang digali. Karena curiga, kemudian masuk ke dalam kandang untuk dicek dan ternyata benar kambing sudah tinggal enam ekor," ucap Made saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2024).

"Satu ekor sudah berhasil di bawa pelaku (hanya disisakan jeroan), namun yang satunya tidak sempat berhasil dibawa dalam kondisi sudah terpotong," imbuhnya.

Made menyebut atas peristiwa tersebut korban Ahmad mengalami kerugian sebesar jutaan rupiah.

"Korban pun memberitahukan keluarganya dan warga sekitar, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2 juta," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement