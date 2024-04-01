Pencurian 2 Kambing di Depok, Satu di Antaranya Sisa Jeroan

DEPOK - Viral aksi pencurian dua ekor kambing di kandang milik Ahmad Juhari (50) warga Jalan Masjid Asalafiyah RT 1/4, Cipayung, Depok pada Minggu 31 Maret 2024.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi berawal korban Ahmad sekira pukul 06.00 WIB berniat mengecek kandang kambing yang tak jauh dari tempat tinggalnya itu.

"Lahan tempat kandang kambing tersebut tanah pertanian setiba di tempat kaget ada lubang tanah yang digali. Karena curiga, kemudian masuk ke dalam kandang untuk dicek dan ternyata benar kambing sudah tinggal enam ekor," ucap Made saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2024).

"Satu ekor sudah berhasil di bawa pelaku (hanya disisakan jeroan), namun yang satunya tidak sempat berhasil dibawa dalam kondisi sudah terpotong," imbuhnya.

Made menyebut atas peristiwa tersebut korban Ahmad mengalami kerugian sebesar jutaan rupiah.

"Korban pun memberitahukan keluarganya dan warga sekitar, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2 juta," ujarnya.