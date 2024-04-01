Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Penjual Pakaian di Tangerang Ditusuk hingga Tewas, Penyebabnya Sepele

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |22:11 WIB
Wanita Penjual Pakaian di Tangerang Ditusuk hingga Tewas, Penyebabnya Sepele
A
A
A

JAKARTA - Korban berinisial RA ditemukan tewas oleh saksi yang hendak membeli baju di Ruko Boutique jalan Borobudur Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa dua Kabupaten Tangerang pada Senin (01/04/2024). Dia dianiaya hingga meninggal oleh seorang wanita yang berinisal DN dan saat ini telah diamankan.

Sebelum ditemukan tewas, korban bersama pelaku, terlibat pertengkaran di Ruko pada pukul 10.15 WIB. Korban sedang mengepel, lalu pelaku masuk ke ruko memakai sendal, kemudian di tegor oleh korban, tetapi pelaku tidak terima dan mengucapkan kata kasar.

"Kemudian korban dan pelaku cek cok mulut dan dilerai oleh saksi, yang kemudian pelaku langsung mengambil sejenis senjata tajam di dalam mobil putih jenis yaris Toyota," kata Kasi Humas Polres Tangsel AKP Wendi, Senin (1/4/2024).

Setelah mengambil sajam tersebut, pelaku langsung menusukan sajam tersebut kebagian perut sebanyak satu kali. Melihat kejadian trsebut saksi sempat memegang sajam tetapi pelaku langsung melarikan diri dengan mobil dan sempat dikejar oleh gojek tetapi tidak tertangkap.

"Jenazah atau korban dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang dengan menggunakan ambulance untuk dilakukan autopsi," tambahnya.

Atas kejadian tersebut, tim gabungan Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan bersama Polsek Kelapa Dua sudah berhasil mengamankan pelaku seorang perempuan inisial DN.

Polisi membenarkan peristiwa video viral peristiwa dugaan penganiayaan hingga membuat seorang wanita meninggal dunia di dalam mobil. Pelaku aniaya dengan menggunakan senajata dengan cara ditusuk dan saat ini telah ditangkap.

