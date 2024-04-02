Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Harap Kepemimpinannya dengan Jokowi Berakhir Husnul Khotimah

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |02:32 WIB
Wapres Ma'ruf Harap Kepemimpinannya dengan Jokowi Berakhir Husnul Khotimah
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap kepemimpinannya dengan Presiden Jokowi hingga 20 Oktober 2024 mendatang, berakhir husnul khotimah atau berakhir dengan baik.

"Saya berharap bahwa saya dengan Pak Jokowi berakhir dengan husnul khotimah," ungkap Wapres di sela buka puasa bersama dengan para awak media di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Sementara itu, Wapres mengatakan bahwa ramadan kali ini terakhir kalinya dia menjabat. Meski begitu, dia berharap agar komunikasi dengan para awak media tetap berlanjut.

"Dan ini merupakan bulan ramadan terakhir saya sebagai wakil presiden, bukan ramadan yang terakhir bukan ya, sebagai wakil presiden ya. Sebab nanti sudah Insyallah bulan ramadan yang akan datang saya tidak di sini lagi. Tapi saya berharap komunikasi kita tidak putus walaupun tidak jadi wakil presiden," ujarnya.

Wapres mengatakan dia akan kembali ke habitatnya sebagai ulama. Apalagi, hingga saat ini Wapres juga masih aktif menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

