HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 2 April: Perang Amerika Vs Jerman hingga Lahirnya Sultan HB X

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |02:37 WIB
Peristiwa 2 April: Perang Amerika Vs Jerman hingga Lahirnya Sultan HB X
Sultan Hamengkubuwono X. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 2 April, baik di dalam maupun luar negeri. Mulai lahirnya sultan Hemengkubuwono X sampai Amerika Serikat yang menyatakan perang dengan Jerman.

Masih banyak peristiwa bersejarah dan penting lainnya pada 2 April. Berikut ini Okezone paparkan secara ringkas, mengutip dari berbagai sumber, Selasa (2/4/2024).

BACA JUGA:

Peristiwa Hari Ini: Bandara Soekarno-Hatta Pertama Kali Beroperasi 

1482 – Sunan Gunung Jati Kirim Upeti ke Kerajaan Pajajaran

Pada 2 April 1482 dikisahkan Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati yang juga seorang Sultan dari Kasultanan Cirebon berhenti mengirim upeti ke Kerajaan Padjajaran. Pengiriman upeti dilakukan karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara merdeka dan lepas dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran.

1801 – Pasukan Britania Raya Menghancurkan Armada Denmark

Pada 2 April 1801, pasukan Britania Raya menghancurkan armada milik Denmark. Kedua negara saling serang dalam Pertempuran Kopenhagen. Serangan Britania Raya ke Kopenhagen tidak lain untuk merebut armada Denmark dengan cara mengincar penduduk sipil terlebih dahu.

1917 – Amerika Menyatakan Perang dengan Jerman

Pada 2 April 1917 sangat bersejarah bagi Amerika Serikat. Kala itu Presiden AS Woodrow Wilson meminta kepada kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Woodrow meminta AS ikut andil dalam Perang Dunia I.

1946 – Hari Lahir Sultan Hamengkubuwono X

Pada 2 April 1946 merupakan hari kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono X Bendara Raden Mas Herjuno Darpito. Sultan HB X merupakan seorang raja dari Kasultanan Yogyakarta, selain itu juga menjabat sebagai Gubernur DIY sejak 1998.

Halaman:
1 2
      
