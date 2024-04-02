Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Cium Tangan Sopir Dikira Kiai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |03:06 WIB
Humor Gus Dur: Cium Tangan Sopir Dikira Kiai
Gus Dur. (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur seringkali menyelipkan candaan saat bercerita. Seperti yang ditulis dalam Buku Fatwa dan Canda Gus Dur, terdapat humor mengenai Kang Maman yang merupakan seorang kiai.

Dalam kisahnya, Kiai Maman kecapekan karena mengisi tiga acara dalam sehari. Lalu dia ketiduran di dalam mobil ketika tiba di suatu pengajian.

 BACA JUGA:

Panitia yang tidak mengenal Kiai Maman, langsung membuka pintu mobil sambil menepuk bahunya dan berkata, "Jang mana kiainya?"

Kiai Maman pun terbangun, gelagapan, lalau menunjuk Mang Jaya yang telah berpakaian sangat rapi, berbatik bersih pula.

 BACA JUGA:

Panitia langsung mendekati Mang Jaya sang sopir. Mereka segera mencium tangannya, diikuti oleh para penjemput lainnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement