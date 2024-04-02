Humor Gus Dur: Cium Tangan Sopir Dikira Kiai

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur seringkali menyelipkan candaan saat bercerita. Seperti yang ditulis dalam Buku Fatwa dan Canda Gus Dur, terdapat humor mengenai Kang Maman yang merupakan seorang kiai.

Dalam kisahnya, Kiai Maman kecapekan karena mengisi tiga acara dalam sehari. Lalu dia ketiduran di dalam mobil ketika tiba di suatu pengajian.

Panitia yang tidak mengenal Kiai Maman, langsung membuka pintu mobil sambil menepuk bahunya dan berkata, "Jang mana kiainya?"

Kiai Maman pun terbangun, gelagapan, lalau menunjuk Mang Jaya yang telah berpakaian sangat rapi, berbatik bersih pula.

Panitia langsung mendekati Mang Jaya sang sopir. Mereka segera mencium tangannya, diikuti oleh para penjemput lainnya.

(Qur'anul Hidayat)