Kasus Dugaan Korupsi Timah, Kejagung Sudah Periksa 172 Saksi

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terlah memeriksa ratusan saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Pada Senin (1/4/2024), Kejagung memeriksa empat saksi termasuk pengusaha berinisial RBS. Pemeriksaan tersebut dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

"Total sampai dengan hari ini yang telah diperiksa sejumlah 172 orang saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/4/2024).

Sebelumnya, Kejagung mengeledah kediaman suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (HM), di Pakubuwono, Jakarta Selatan.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

"Hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di kediamanan saudara HM dan sedang berlangsung," kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Kuntadi belum memerinci soal penggeledahan hari ini, karena masih berlangsung. Namun, ia menegaskan, pihaknya akan langsung menyampaikan hasilnya jika proses penggeledahan selesai.

"Hasilnya apa? Nanti kita lihat, kita tunggu nanti akan kami sampaikan apa apa aja yang telah kami lakukan," katanya.