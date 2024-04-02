Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Terbitkan Keppres, Tunjuk Marsekal Tonny Harjono Jadi KSAU

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |06:16 WIB
Jokowi Terbitkan Keppres, Tunjuk Marsekal Tonny Harjono Jadi KSAU
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani aturan mengenai pemberhentian, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Pemberhentian itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 20 tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai KSAU.

"Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/TNI/Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya sebagai KSAU," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Selasa (2/4/2024).

Dalam Keppres tersebut, kata Ari, juga mengatur mengenai pengangkatan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU yang baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747//pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749//ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175740//projo-EoIT_large.jpg
Projo Bantah Narasi Pertemuan Prabowo-Jokowi Bahas Keluarga: Emang Ini Sinetron?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943//prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174731//prabowo_dan_jokowi-wyEX_large.jpg
Pertemuan Prabowo-Jokowi Diduga Bahas Isu Sensitif hingga Dukungan Pencalonan di 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174663//luhut-6Xaf_large.jpg
Prabowo Bertemu Jokowi, Luhut: Bagus, Pemimpin Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement