Jelang Mudik Lebaran 2024, Pemerintah Imbau Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

JAKARTA - Pemerintah memastikan sejumlah kesiapan untuk mudik Lebaran 2024. Sejumlah imbauan pun dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman salah satunya dengan menggunakan angkutan umum.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK, Warsito mengatakan bahwa mudik mempunyai fungsi internal yakni refresh maupun eksternal yakni ekonomi, sosial, kemudian religius.

“Betul memang kita selalu mendorong sejatinya masyarakat, satu yang mudik memang kita harapkan karena ini salah satu tujuan pemerintah juga bagaimana apa nanti produktivitas kinerja setelah mudik jelas akan refresh itu satu dari fungsi internal. Fungsi eksternal tadi fungsi ekonomi, sosial, kemudian religius,” kata Warsito dalam dialog di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman Harun No. 44 Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Oleh karena itu, kata Warsito, untuk mendukung itu kenyamanan maka harus didukung prosesnya dalam perjalanan. Salah satunya, mudik dengan menggunakan transportasi umum. “Maka betul pemerintah berharap memang mudiknya diharapkan menggunakan kendaraan umum, fasilitas kendaraan umum, baik yang memang berbayar maupun gratis.”

Warsito mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menyiapkan mudik gratis baik orang pribadi maupun kendaraan motor. “Ada dua jenis, gratis ini yang sifatnya bus dan juga sifatnya motor. Maksud saya ada orang pribadi dan juga motor.”