JAKARTA -Siapakah anak Prabu Siliwangi yang terkenal paling sakti? Ini sosoknya berdasarkan cerita rakyat serta sejarah Indonesia.

Dalam hal ini Prabu Siliwangi merupakan Raja Agung pemimpin Kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu. Dia juga dikenal memiliki beberapa istri dan anak.

Lantas siapakah anak Prabu Siliwangi yang terkenal paling sakti? Ini sosoknya yakni Raden Kian Santang. Dia lahir dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang pada 1315.

Tidak hanya itu Raden Santang ternyata punya peran besar untuk menyebarkan ajaran Islam. Apalagi Islam masuk ke Betawi atau Jakarta ternyata telah terjadi jauh sebelum kedatangan bala tentara Falatehan, yang mengusir orang Barat (Portugis) di Teluk Jakarta (sekitar Pasar Ikan).

Islam di Betawi dibawa oleh Syekh Quro pada tahun 1412. Syekh Quro merupakan seorang ulama dari Campa (Kamboja). Pada tahun tersebut, ia telah membangun sebuah pesantren di Tanjung Puro, Karawang.

Budayawan Betawi, Ridwan Saidi mengatakan, berdirinya pesantren Quro di Karawang terjadi pada tahun 1418. Syekh Quro, atau Syekh Hasanuddin, berasal dari Kamboja.