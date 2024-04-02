Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapakah Anak Prabu Siliwangi yang Terkenal Paling Sakti? Ini Sosoknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |06:47 WIB
Siapakah Anak Prabu Siliwangi yang Terkenal Paling Sakti? Ini Sosoknya
Ilustrasi anak Prabu Siliwangi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA -Siapakah anak Prabu Siliwangi yang terkenal paling sakti? Ini sosoknya berdasarkan cerita rakyat serta sejarah Indonesia.

Dalam hal ini Prabu Siliwangi merupakan Raja Agung pemimpin Kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu. Dia juga dikenal memiliki beberapa istri dan anak.

Lantas siapakah anak Prabu Siliwangi yang terkenal paling sakti? Ini sosoknya yakni Raden Kian Santang. Dia lahir dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang pada 1315.

Tidak hanya itu Raden Santang ternyata punya peran besar untuk menyebarkan ajaran Islam. Apalagi Islam masuk ke Betawi atau Jakarta ternyata telah terjadi jauh sebelum kedatangan bala tentara Falatehan, yang mengusir orang Barat (Portugis) di Teluk Jakarta (sekitar Pasar Ikan).

Islam di Betawi dibawa oleh Syekh Quro pada tahun 1412. Syekh Quro merupakan seorang ulama dari Campa (Kamboja). Pada tahun tersebut, ia telah membangun sebuah pesantren di Tanjung Puro, Karawang.

Budayawan Betawi, Ridwan Saidi mengatakan, berdirinya pesantren Quro di Karawang terjadi pada tahun 1418. Syekh Quro, atau Syekh Hasanuddin, berasal dari Kamboja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161558//prasasti_batutulis-eSuF_large.jpg
Prasasti Batutulis, Simbol Bakti dan Penyesalan di Masa Senja Kerajaan Pajajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155875//raja_pajajaran_prabu_siliwangi-hxtz_large.jpg
Mengungkap Misteri Prabu Siliwangi: Gelar yang Disematkan pada 8 Raja Pajajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/337/3155357//prabu_siliwangi-LXAP_large.jpg
Prabu Siliwangi, Raja Sunda yang Membangun Kesejahteraan Tanpa Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/337/3155330//perang_kerajaan-OGa3_large.png
Jimat Sakti Tak Mampu Selamatkan Pajajaran dari Gempuran Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147209//cerita_prabu_siliwangi_tak_bisa_dilantik_jadi_raja_pajajaran_tanpa_batu_palangka-iVBc_large.png
Cerita Prabu Siliwangi Tak Bisa Dilantik Jadi Raja Pajajaran Tanpa Batu Palangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146922//cerita_prabu_siliwangi_naik_takhta_usai_kalahkan_ratu_japura_terkenal_sakti_mandraguna-dyWE_large.jpg
Cerita Prabu Siliwangi Naik Takhta Usai Kalahkan Ratu Japura Terkenal Sakti Mandraguna
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement