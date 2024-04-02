Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Beri Pengamanan di 541 Lokasi Wisata di Pulau Jawa yang Berpotensi Macet saat Lebaran

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |06:51 WIB
Polri Beri Pengamanan di 541 Lokasi Wisata di Pulau Jawa yang Berpotensi Macet saat Lebaran
A
A
A

JAKARTA - Polri bakal memberikan pengamanan di 541 lokasi wisata di pulau Jawa, terutama yang berpotensi mengalami kemacetan saat hari raya IdulFitri 1445 H.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A. Chaniago mengatakan, pihaknya akan memberlakukan sejumlah kebijakan, salah satunya mendirikan pos pelayanan terpadu.

"Kemudian memberikan asistensi terhadap penerapan manajemen keamanan lokasi destinasi wisata, lalu melakukan pengaturan sirkulasi keluar masuk pengunjung," kata Erdi kepada wartawan, dikutip Selasa (2/4/2024).

Erdi tidak memerinci pengamanan dilakukan di kawasan wisata mana saja, namun ia memastikan pihaknya akan membantu menjaga situasi lalu lintas di sekitar kawasan wisata agar tetap lancar.

Petugas yang berjaga, kata Erdi, nantinya akan melakukan penjagaan dengan patroli jalan kaki di sekitar kawasan wisata.

Di sisi lain Erdi menegaskan, pihaknya turut mendorong pembelian atau penjualan tiket secara online agar tidak terjadi antrean panjang di lokasi.

"(Polri juga) melakukan rekayasa arus lalin untuk mencegah kamacetan pada jalur menuju destinasi wisata. (Lalu) pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas, (serta) rekayasa arus lalu lintas seperti buka-tutup, alih arus dan ganjil-genap," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Arus Mudik Mudik 2024
