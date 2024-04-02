Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keputusan Sunan Kudus Tunjuk Raja Pajang yang Ditentang Para Bupati

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |07:26 WIB
Keputusan Sunan Kudus Tunjuk Raja Pajang yang Ditentang Para Bupati
Sunan Kudus (foto: dok ist)
A
A
A

SEPENINGGALAN Sultan Hadiwijaya penguasa Pajang, perebutan kekuasaan muncul. Musyawarah yang dilakukan untuk menentukan siapa raja Pajang selanjutnya tidak membuahkan hasil. Sultan Hadiwijaya memang memiliki sejumlah putra - putri, yang memiliki kesempatan bertahta di Pajang.

Putra-putri Sultan Hadiwijaya ini antara lain dinikahkan dengan Panji Wiryakrama Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Arya Pamalad Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Pangiri, bupati Demak.

Arya Pangiri sendiri sebenarnya adalah anak raja Demak Sunan Prawoto, yang seharusnya memang Arya Pangiri, selaku penerus garis suksesi Sultan Demak terdahulu. Selain itu, Sultan Hadiwijaya juga mempunyai seorang putra bernama Raden Benawa, sebagaimana dikutip dari "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II".

Sunan Kudus turut dilibatkan dalam musyawarah yang berujung perdebatan, perihal penentuan tahta Pajang itu. Sunan Kudus mengusulkan agar Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi bupati Demak, sebagai raja Pajang berikutnya. Sunan Kudus menganggap, Pangeran Benawa dijadikan Adipati Jipang, wilayah kekuasaan Pajang.

Pendapat Sunan Kudus ini berseberangan dengan para bupati. Para bupati mengusulkan bahwa agar Pangeran Benawa yang menjadi raja Pajang berikutnya, karena ia putra laki-laki Kanjeng Sultan satu-satunya. Karenanya, tahta Pajang itu memang berhak diwarisi dirinya, bukan oleh Arya Pangiri yang hanya seorang anak menantu.

Sementara Alasan Sunan Kudus lebih memilih Arya Pangiri sebagai pengganti Kanjeng Sultan, karena bupati Demak ini juga keturunan raja, yakni anaknya Sunan Prawoto. lagi pula, istrinya Arya Pangiri adalah putri tertua Sultan Hadiwijaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147613//keris-6o8i_large.jpg
Kiai Sengkelat Keris Sakti Sunan Kalijaga yang Mampu Menangkap Kilat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144759//sunan_muria-PA2U_large.jpg
Sunan Muria, Kiai Kampung yang Suka Sebarkan Agama Islam di Pelosok Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144156//sunan_giri-mgSG_large.jpg
Kisah Masa Muda Sunan Giri, Santri Cemerlang Tubuhnya Memancar Cahaya Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129560//ilustrasi-vLje_large.jpeg
Keputusan Kontroversi Sunan Kudus Tunjuk Pengganti Raja Pajang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128928//makam_ki_ageng_gribig_salah_satu_penyebar_islam_di_malang-NKF6_large.jpg
Jaringan Sebaran Islam di Malang Raya, dari Era Walisongo hingga Peperangan Melawan Belanda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128167//sunan_gunung_jati-c65d_large.jpg
Karomah Sunan Gunung Jati Hancurkan Persenjataan Pemberontak Secara Ajaib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement