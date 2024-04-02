Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Alasan Kenapa Kerajaan Majapahit Tak Bisa Kalahkan Pajajaran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |18:45 WIB
Inilah Alasan Kenapa Kerajaan Majapahit Tak Bisa Kalahkan Pajajaran
Ilustrasi inilah alasan kenapa kerajaan Majapahit ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah alasan kenapa kerajaan Majapahit tak bisa kalahkan Pajajaran.Dalam hal ini Kerajaan Pajajaran atau dikenal sebagai Kerajaan Sunda dimulai pada tahun 1130 Masehi (M) dan berakhir tahun 1579 M.

Sedangkan kerajaan Majapahit terkenal daerah kekuasaannya luas hingga pulau Jawa. Tapi, dia tidak bisa merebut kekuasaan Pajajaran. Lantas apa alasannya?

Ternyata inilah alasan kenapa kerajaan Majapahit tak bisa kalahkan Pajajaran dikarenakan keteguhan rakyat Kerajaan Pajajaran dalam mempertahankan adat dan budayanya. Keteguhan ini membuat Kerajaan Majapahit, susah menguasainya.

Hingga kini, adat budaya dan bahasa Sunda masih terus lestari. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu di Tatar Pasundan yang didirikan oleh orang-orang dari etnis Sunda.

Pajajaran menguasai wilayah seluas 300 league atau sekitar 1.176 km, mencakup Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Pusat pemerintahan atau ibu kota terakhir Pajajaran sebelum hancur oleh pasukan Islam dari Demak dan Banten berada di sebuah kota bernama Dayo.

Para ahli meyakini, Dayo yang dimaksud adalah kawasan yang meliputi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di Jawa Barat saat ini. Hal ini diketahui dari sejumlah naskah-naskah kuno dan catatan perjalanan penjelajah Eropa.

Halaman:
1 2
      
