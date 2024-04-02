Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bukber Pemuda Perindo, Tokoh Lintas Partai: Kita Bergabung Bersama dalam Keguyuban

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |11:56 WIB
Bukber Lintas Koalisi/Foto: Okezone
JAKARTA - Pemuda Partai Perindo menggelar buka puasa bersama 10 organisasi sayap lintas partai dan sejumlah organisasi masyarakat, di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat.

Acara buka puasa bersama ini juga turut dihadiri oleh tiga tim pemenangan muda lintas koalisi. Ketiganya ialah Juru Bicara Milenial Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Usamah Abdul Aziz; Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, M Arief Rosyid Hasan dan Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar Prabowo-Mahfud, Dharmaji Suradika.

Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar mengatakan, acara itu menunjukan bentuk persatuan pemuda Indonesia di tengah perbedaan politik saat ini. Ia menjelaskan, acara itu juga ditujukan agar para psmuda bisa membahas perannya untuk memajukan Indonesia.

"Kita ingin menunjukkan bahwa di tengah mungkin perbedaan pendapat kita pada pilihan politik kemarin tetapi ada satu keinginan pemuda-pemuda bisa berkumpul bersama, supaya kita bisa membahas apa peran kita untuk Indonesia ke depan,"ujarnya.

Pihaknya dapat mengumpulkan para pemuda dari berbagai latar belakang karena ada satu ikatan pertemanan tang sudah dibangun. Baginya, hal itu penting agar tali persahabatan tetap terjalin dan rasa kepercayaan terus menguat.

Dia juga berpesan agar pemuda Indonesia bisa bersatu. Pemuda Indonesia harus memiliki agenda bersama untuk mewujudkan aspirasi siapapun presiden terpilih.

"Jadi walaupun kita melakukan di tempat Perindo, tetapi teman-teman ini mau datang karena melihat di sini bukan bicara soal perbedaan politik, tetapi persamaan kita sebagai pemuda Indonesia," tutupnya.

Juru Bicara Milenial Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Usamah Abdul Aziz, menambahkan, pihaknya menyambut baik atas kegiatan yang digelar oleh Pemuda Partai Perindo. Ia mengatakan, acara bukber lintas koalisi itu penuh dalam nuansa keguyuban.

