Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Pelajari Program Makan Siang Gratis dari India, Agar Tak Bebani APBN

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |11:58 WIB
Gibran Pelajari Program Makan Siang Gratis dari India, Agar Tak Bebani APBN
Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Program makan siang gratis Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah digodok. Gibran menginginkan skema terbaik agar tidak membebani APBN.

Kemarin, Gibran melakukan studi lewat Dubes India guna membentuk skema terbaik program makan siang gratis.

"Untuk belajar dan lain-lain," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (2/4/2024).

Dia mengaku sudah mengantongi sebagian informasi penerapan makan siang gratis dari Dubes India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty.

Gibran menjelaskan, di India makan siang gratis untuk seorang anak setara dengan 11 Sen. Anggaran tersebut bisa direalisasikan karena skema yang diterapkan pemerintah India menurutnya sangat efisien.

"Itu pak Dubes bilang satu kepala satu anak itu 11 Sen. Karena sangat efisien sentra desainnya, distribusinya, logistiknya efisien," katanya.

Menurut Gibran, anggaran 11 Sen per anak sesuai dengan yang diajukan saat masa kampanye dengan menu yang hampir mirip. Namun Prabowo-Gibran juga akan mempelajari skema-skema yang diterapkan negara lain.

"Ada 75 negara skemanya beda-beda. India yang sudah jalan," kata Gibran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/340/3057957/makan_bergizi_gratis-AE8N_large.jpg
Uji Coba Sebulan, Makan Bergizi Gratis Diterapkan di Tiga Sekolah Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/298/3045947/program_makan-2Idm_large.jpg
Program Makan Siang Prabowo Gibran Dipangkas Jadi Rp7.500, Pengamat Kesehatan: Cuma Bisa di Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038345/gibran-bantah-anggaran-makan-bergizi-rp7-500-untuk-generasi-penerus-tidak-boleh-pelit-aUXBYTxkzr.jpg
Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi Rp7.500 : Untuk Generasi Penerus Tidak Boleh Pelit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/512/3037698/isu-anggaran-makan-bergizi-jadi-rp7-500-teguh-prakosa-kalau-di-solo-jalan-IiqHjd3WKh.jpg
Isu Anggaran Makan Bergizi Jadi Rp7.500, Teguh Prakosa: Kalau di Solo Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037643/uji-coba-makan-siang-gratis-di-solo-dilakukan-pada-kamis-25-juli-2024-U3Sv9297nz.jpg
Uji Coba Makan Siang Gratis di Solo Dilakukan pada Kamis 25 Juli 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3036897/tim-sinkronisasi-prabowo-gibran-pastikan-riset-makan-siang-gratis-tak-pakai-anggaran-negara-d7Wi32AIOo.jpg
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Pastikan Riset Makan Siang Gratis Tak Pakai Anggaran Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement