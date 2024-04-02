Gibran Pelajari Program Makan Siang Gratis dari India, Agar Tak Bebani APBN

SOLO - Program makan siang gratis Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah digodok. Gibran menginginkan skema terbaik agar tidak membebani APBN.

Kemarin, Gibran melakukan studi lewat Dubes India guna membentuk skema terbaik program makan siang gratis.

"Untuk belajar dan lain-lain," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (2/4/2024).

Dia mengaku sudah mengantongi sebagian informasi penerapan makan siang gratis dari Dubes India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty.

Gibran menjelaskan, di India makan siang gratis untuk seorang anak setara dengan 11 Sen. Anggaran tersebut bisa direalisasikan karena skema yang diterapkan pemerintah India menurutnya sangat efisien.

"Itu pak Dubes bilang satu kepala satu anak itu 11 Sen. Karena sangat efisien sentra desainnya, distribusinya, logistiknya efisien," katanya.

Menurut Gibran, anggaran 11 Sen per anak sesuai dengan yang diajukan saat masa kampanye dengan menu yang hampir mirip. Namun Prabowo-Gibran juga akan mempelajari skema-skema yang diterapkan negara lain.

"Ada 75 negara skemanya beda-beda. India yang sudah jalan," kata Gibran.