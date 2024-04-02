BPKH Gandeng DMI Revitalisasi Masjid dan Mushola Terminal Jelang Mudik Lebaran

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) merevitalisasi 20 masjid dan mushola yang terdapat di terminal di empat wilayah Provinsi Pulau Jawa.

Program Kemaslahatan itu dilakukan bersamaan jelang pelaksanaan mudik lebaran 1445 H/2024 M. Total anggaran program yang telah didistribusikan yaitu sebesar Rp1,7 miliar untuk revitalisasi 20 masjid dan mushola tersebut.

“Sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dalam asnaf peningkatan sarana dan prasarana ibadah, setelah sukses dalam merivitalisasi masjid terminal sejabodetabek pada tahun lalu,” ujar Kepala BPKH Fadlul Imansyah yang diwakili Emir Rio Krishna selaku Deputi transformasi dan Teknologi Informasi, Selasa (2/4/2024).

“Tahun ini BPKH kembali menyalurkan bantuan Program Berkah Ramadan Revitalisasi 20 Masjid Terminal untuk 4 Wilayah Provinsi di Pulau Jawa. Revitalisasi telah rampung dilaksanakan, sehingga pemudik dapat langsung memanfaatkannya dalam perjalanan menuju kampung halaman,"sambungnya.

Dijelaskannya, dalam penyalurannya program kemaslahatan tersebut BPKH berkolaborasi dengan DMI. BPKH ingin membantu jemaah yang akan mudik atau pada saat arus balik nanti untuk tetap dengan aman dan nyaman melaksanakan ibadah sholat.

BACA JUGA: Polri Beri Pengamanan di 541 Lokasi Wisata di Pulau Jawa yang Berpotensi Macet saat Lebaran

Bantuan tersebut bersumber dari nilai manfaat hasil pengembangan Dana Abadi Umat (DAU) yang digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat, yang nilai pokoknya tetap ada dan terus bertambah.

"Dengan demikian, tidak ada dana setoran awal yang digunakan untuk kegiatan kemaslahatan. Semoga kehadiran program kemaslahatan ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan kemudahan bagi umat," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla mengapresiasi langkah BPKH yang kembali membatu dan berkomitmen dalam menyalurkan kemaslahatan serta merevitalisasi masjid dan mushola.

Menurut Jusuf Kalla, perbaikan ini akan sangat bermanfaat bagi para pemudik. "Sebagaimana kita ketahui, terminal adalah tempat para musafir menunaikan ibadah wajibnya lewat jama maupun qasar, apalagi jelang musim mudik ini," katanya.

Jusuf Kalla menambahkan bahwa perhatian terhadap rumah ibadah khususnya masjid dan mushalla perlu didukung. Apalagi, masjid dan mushalla di terminal.

"DMI ingin memfasilitasi itu, melayani dan meningkatkan fungsi keagamaan di masjid, kalau masjidnya bersih dan rapih maka sholat pun akan menjadi khusyu. Masjid itu tempat persatuan, meningkatnya fungsi masjid bukan hanya tempat sholat tapi juga tempat bersosialisasi, nantinya orang dapat nyaman pulang mudik dan beribadah dengan baik di mushalla ataupun masjid itu," tutur Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga mendoakan agar BPKH yang mengelola dan mengurus dana umat terus berkembang, sehingga dapat memberi manfaat dan menebar kemaslahatan bagi umat ke arah yang lebih luas