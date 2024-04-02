Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bansos Jokowi Disinggung di MK, Gibran: Buktikan Saja

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |12:30 WIB
Bansos Jokowi Disinggung di MK, Gibran: Buktikan Saja
Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Isu Bansos yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi pokok bahasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Dalam persidangan disebut bahwa bagi-bagi bansos yang dibagikan Jokowi adalah by design untuk bikin melempem peraihan suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Soal itu, Gibran Rakabuming Raka pun berkomentar soal hal tersebut.

Gibran saat diwawancarai di Balai Kota Solo, Selasa (2/4/2024), mengungkapkan apapun gugatannya, proses hukum dijalankan sesuai prosedur di MK.

Wakil Capres terpilih Prabowo Subianto itu pun menegaskan jika ada hal yang kurang berkenan atas hasil Pilpres silahkan untuk dibuktikan.

"Apapun itu, proses yang terjadi dijalankan saja. Jika hal-hal yang kurang berkenan, dibuktikan saja," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
