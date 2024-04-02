Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kabareskrim Ungkap Strategi Polri dalam Hadapi Kejahatan Berbasis Artificial Intelligence

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |13:31 WIB
Kabareskrim Ungkap Strategi Polri dalam Hadapi Kejahatan Berbasis Artificial Intelligence
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Wahyu Widada mengatakan, kepolisian harus memiliki strategi dalam menghadapi kejahatan berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Awalnya, Wahyu menilai bahwa, kecerdasan buatan akan terus berkembang, dan dapat menjadi keuntungan serta kerugian bagi pihak yang tidak bisa mengendalikannya.

Hal itu ia ungkap saat menghadiri Seminar sekolah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Angkatan ke 81, bertajuk 'Navigating Through The AI Impersonation Deluge: Shaping a Roadmap For Goverment Response'.

"Dikhawatirkan AI akan jauh lebih pintar dari manusia, sekarang belum, kemungkinan bisa terjadi itu yang kita takutkan. Karena kalau tidak bisa kita kontrol lagi ya kita manusia akan punah," kata Wahyu, Selasa (2/4/2024).

Polri, kata Wahyu, harus mampu menyiapkan sejumlah langkah penegakkan hukum untuk menghadapi dampak negatif kecerdasan buatan.

Halaman:
1 2
      
