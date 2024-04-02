Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Serahkan Paket Sembako ke Warga, Bicara Soal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |13:59 WIB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo bagikan paket sembako untuk warga (Foto : Istimewa)
Kapolri Listyo Sigit Prabowo bagikan paket sembako untuk warga (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan 25 ribu paket sembako ke masyarakat melalui organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI).

Kegiatan tersebut dalam rangka menebar kebaikan di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024.

"Hari ini kita kembali bersilaturahmi dengan keluarga besar PUI dalam mensyukuri bulan suci Ramadan, tentunya kita ingin berbagi kebahagiaan. Saya kira kita memiliki program yang panjang dengan PUI. Dan hari ini kita bersama-sama menyalurkan bantuan paket Ramadan dalam bentuk semacam paket sembako," kata Sigit di DPP PUI, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, PUI memiliki kesamaan visi dan misi, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

Karena itu, Sigit menyatakan, Polri khususnya akan terus bersinergi dengan PUI maupun organisasi kemasyarakatan lainnya demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Yang jelas kami ingin mendorong agar program-program yang sudah dicanangkan oleh PUI sebagai bagian dari Ormas yang terus membangun kualitas SDM untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, tentunya bisa terwujud," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
