HOME NEWS NASIONAL

Ajukan Pertanyaan ke Saksi Ahli Ganjar-Mahfud, Ketua KPU Ditegur Ketua MK Gara-Gara Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |14:15 WIB
Ajukan Pertanyaan ke Saksi Ahli Ganjar-Mahfud, Ketua KPU Ditegur Ketua MK Gara-Gara Ini
Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Foto: MK)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegur Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang suaranya dianggap terlalu pelan saat bertanya di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK pada hari ini, Selasa (2/4/2024).

Momen teguran itu terjadi usai ahli dari pihak Ganjar-Mahfud yakni I Gusti Putu Artha memaparkan keterangannya dalam sidang tersebut. Ketua MK Suhartoyo pun mempersilakan para pihak untuk bertanya kepada ahli tersebut.

Saat Suhartoyo mempersilahkan pihak KPU, Hasyim pun bertanya sebagai pihak termohon namun dengan nada pelan.

 BACA JUGA:

"Dari termohon ada pertanyaan?," tanya Suhartoyo.

"Terima kasih majelis, saudara ahli, sekiranya saudara membaca amar putusan mahkamah konstitusi nomor 90. Sekiranya saudara ada mungkin bisa dibaca," kata Hasyim.

Belum selesai memberikan pertanyaan, Suhartoyo pun menegur Hasyim karena dianggap terlalu santai dalam berbicara.

"Semangat sedikit pak," tegas Suhartoyo.

 BACA JUGA:

Hasyim mengaku bersuara pelan karena menghormati I Gusti Putu Artha santai ahli dan juga mantan komisioner KPU.

"Saya pelan-pelan menghormati ahli, nanti kalau terlalu ini," kata Hasyim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
