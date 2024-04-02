Ini Tampang Fadhil Ashari Mantan Asisten yang Bawa Kabur Uang Hotman Paris Ratusan Juta

JAKARTA- Ini tampang Fadhil Ashari mantan asisten yang bawa kabur uang Hotman Paris ratusan juta.

Apalagi pengacar kondang ini memberikan kabar kurang menyenangkan melalui akun Instagram miliknya @hotmanparishutapea. Dalam unggahannya, sang pengacara kondang mengatakan bahwa uang ratusan juta hasil penjualan di sebuah restoran miliknya yang berlokasi di kawasan Tajur, Bogor Jawa Barat dibawa kabur oleh manager berinisial FA.

Hotman Paris juga menunjukan barang bukti berupa rekaman CCTV, saat FA tengah mengambil uang hasil penjualan restoran dari sebuah brankas berwarna hitam. Untuk itu beberapa netizen penasaran mengenai raut wajahnya. Lantas bagiamana tampangnya?

Ternyata ini tampang Fadhil Ashari mantan asisten yang bawa kabur uang Hotman Paris ratusan juta yakni masih muda. Dia seorang pria dengan kisaran usai 24-30 tahun. Adapun memiliki tahu lala di bawa mata kanannya serta memiliki kumis tipis.