Kapolri: Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat yang Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran tahun 2024.

Sigit meminta seluruh jajaran Polda wilayah dapat bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya agar dapat memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan mudik Lebaran 2024.

BACA JUGA: Korban Tenggelam di Pantai Merak Belantung Ditemukan Tim SAR Gabungan

Mantan Kabareskrim itu mengaku dirinya juga akan turun langsung untuk meninjau kesiapan arus mudik di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali.

"Untuk memastikan bahwa jalur, kemudian fasilitas penunjang, kemudian potensi terjadinya rawan kecelakaan, semua bisa kita minimalisir," kata Sigit di DPP PUI, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Sigit meminta agar seluruh anggota Korps Bhayangkara dapat betul-betul mempersiapkan pelbagai kebutuhan untuk menciptakan kondisi mudik Lebaran yang aman dan lancar.

Pasalnya, ia mengingatkan dari data milik Kementerian Perhubungan diperkirakan jumlah pemudik di tahun 2024 bakal meningkat hingga 56 persen ketimbang tahun sebelumnya.

"Betul-betul bisa kita berikan pelayanan yang terbaik. Sehingga masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik walaupun jumlahnya jauh lebih besar, namun semuanya kita harapkan bisa terkelola dengan baik," ujar Sigit.