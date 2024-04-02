Ditunjuk Jokowi Jadi KSAU, Marsdya Tonny Harjono : Saya Belum Tahu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Jokowi juga meneken dalam Kepres tersebut, sosok pengganti Fadjar sebagai orang nomor satu di Matra udara.

Dalam Keppresnya, Jokowi menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) Mohamad Tonny Harjono sebagai pengganti Fadjar dalam mengemban amanah KSAU berikutnya. Tonny pun mengaku bersyukur meski mengaku belum mengetahui adanya Keppres soal pengangkatan dirinya tersebut.

"Oh Alhamdulillah, saya malah belum tahu," ujar Tonny ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).

