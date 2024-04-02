KPK Desak Masyarakat Tagih Janji Prabowo soal Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap kepada Prabowo Subianto bisa memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Hal itu bisa dilakukan ketika nantinya sudah resmi dilantik menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

Pria yang kerap disapa Alex itu juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menagih janji Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Senang sekali ketika calon presiden kita dengan suara terbanyak walaupun diputuskan, masih ada di MK,” kata Alex dalam diskusi publik bertajuk ‘Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan’ di Kantor KPK, Selasa (2/4/2024).

“Dia menyampaikan nanti kalau sudah jadi presiden dan dilantik tidak ada kompromi terhadap korupsi,"sambung Alex.

Alex menjelaskan, bahwa janji Prabowo lainnya yakni akan memberikan penguatan lembaga, Di antaranya lembaga yang melakukan pekerjaan memberantas korupsi.

"Saya mengajak, kami pimpinan KPK mengajak masyarakat untuk selalu mengingatkan dan menagih janji Prabowo untuk memberantas korupsi,"ujarnya.