Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Siap Hadir sebagai Saksi dan Kawal Proses Sengketa Pemilu di MK

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:39 WIB
Megawati Siap Hadir sebagai Saksi dan Kawal Proses Sengketa Pemilu di MK
Megawati Soekarnoputri (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri siap hadir sebagai saksi dan mengawal proses sengketa Pemilu 2024 yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi Bu Mega siap sekiranya dihadirkan dan Beliau akan datang dan kami akan mengawal dengan sebaik-baiknya," kata Hasto kepada wartawan di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).

 BACA JUGA:

Hasto mengatakan bahwa kehadiran Megawati sebagai spirit bagi para saksi di MK yang dihadirkan dari kubu 03 Ganjar-Mahfud. Menurutnya spirit Megawati yakni berjuang demi tegaknya konstitusi hingga dijauhkan dari abuse of power.

"Bu Mega punya spirit yang bisa memberikan spirit bagi para saksi kita semua akan berjuang demi tegaknya konstitusi, tegaknya demokrasi dan dijauhkan abuse of power yang dilakukan oleh presiden supaya kedaulatan rakyat betul bisa menyuarakan terhadap pemimpin yang terbaik," ujarnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa dirinya menyampaikan langsung perkembangan terkini sengketa Pemilu 2024 di MK kepada Megawati. Ia menyebut bahwa Megawati senang hati akan menanggapi itu sebagai saksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement