Megawati Siap Hadir sebagai Saksi dan Kawal Proses Sengketa Pemilu di MK

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri siap hadir sebagai saksi dan mengawal proses sengketa Pemilu 2024 yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi Bu Mega siap sekiranya dihadirkan dan Beliau akan datang dan kami akan mengawal dengan sebaik-baiknya," kata Hasto kepada wartawan di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).

Hasto mengatakan bahwa kehadiran Megawati sebagai spirit bagi para saksi di MK yang dihadirkan dari kubu 03 Ganjar-Mahfud. Menurutnya spirit Megawati yakni berjuang demi tegaknya konstitusi hingga dijauhkan dari abuse of power.

"Bu Mega punya spirit yang bisa memberikan spirit bagi para saksi kita semua akan berjuang demi tegaknya konstitusi, tegaknya demokrasi dan dijauhkan abuse of power yang dilakukan oleh presiden supaya kedaulatan rakyat betul bisa menyuarakan terhadap pemimpin yang terbaik," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa dirinya menyampaikan langsung perkembangan terkini sengketa Pemilu 2024 di MK kepada Megawati. Ia menyebut bahwa Megawati senang hati akan menanggapi itu sebagai saksi.