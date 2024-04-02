Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Masjid di Bandung Dipenuhi Tenda, Saksikan di Okezone Updates!

Widi Agustian , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:42 WIB
Heboh Masjid di Bandung Dipenuhi Tenda, Saksikan di Okezone Updates!
Masjid dipenuhi tenda diulas dalam Okezone Updates. (Foto: Okezone)
A
A
A

 PELATARAN Masjid Raya Habiburrahman PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat dipenuhi ratusan tenda berwarna warni yang sengaja didirikan jemaah yang hendak itikaf di masa 10 hari terakhir ramadhan.

Meski sempat tiga tahun ditiadakan akibat pandemi, para jamaah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia memang sengaja datang dengan membawa keluarga dari mulai balita, remaja hingga orang tua.

Selain membawa tenda dan perlengkapan untuk tidur, para jemaah juga membawa perlengkapan untuk makan dan minum termasuk kompor listrik untuk memasak.

 

Setiap tahunnya, DKM Masjid Habiburahman menyediakan 582 titik untuk para jamaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf.

Halaman:
1 2
      
