HOME NEWS NASIONAL

Pensiunan TNI Salurkan Paket Sembako Betulis Prabowo-Gibran di Masa Tenang

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:53 WIB
Pensiunan TNI Salurkan Paket Sembako Betulis Prabowo-Gibran di Masa Tenang
Saksi dari Ganjar-Mahfud bilang ada pensiunan TNI bagikan bansos bertulis Prabowo-Gibran di masa tenang (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu saksi dari kubu Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Dadan Aulia Rahman memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/3/2024).

Dalam kesaksiannya itu, Dadan melihat secara langsung fenomena ketika pensiunan TNI di Kampung Bongbong, Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten, membagikan sembako dengan kantong bertuliskan Prabowo-Gibran di masa tenang pada 11-12 Februari 2024.

"Yang terhormat majelis, saya di sini sebagai saksi yang akan menerangkan tentang adanya penyaluran bantuan oleh pensiunan TNI di tanggal 11 dan 12 Februari. Setahu saya, pada tanggal tersebut itu masa tenang," ucap Dadan dihadapan hakim konstitusi di Gedung MK.

Dadan melihat secara langsung pensiunan TNI tersebut sedang bagi-bagi sembako, karena lokasi pembagiannya tak jauh dari rumahnya.

"Itu kebetulan saya melihat dan menyaksikan karena jarak yang membagikan dengan rumah saya kisaran 5 meter. Dan jumlah yang dibagikan itu kepada masyarakat kisaran 50 sampai 70 (penerima) karena ada dua kampung yang dibagikan," ungkap Dadan.

Dadan mengatakan, isi kantong sembako bergambar Prabowo-Gibran itu, berisi beras, minyak dan mie instan.

Halaman:
1 2
      
