Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp3 Miliar Berdalih Duitnya Hasil Jual Rumah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:58 WIB
Eks Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp3 Miliar Berdalih Duitnya Hasil Jual Rumah
Alexander Marwata (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata mengatakan bahwa mantan Jaksa KPK yang diduga memeras saksi hingga Rp3 miliar telah diperiksa. Oknum tersebut mengaku bahwa kekayaannya bukan dari praktik pemerasan, tapi hasil jual rumah.

“Dipanggil sih sepertinya sudah, sudah diklarifikasi,” kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Alex menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari mantan jaksa KPK itu menyebutkan harta kekayaannya berasal dari hasil penjualan rumahnya.

 BACA JUGA:

“Yang bersangkutan bilang uang ini hasil dari penjualan rumah dia, dia jual rumah sejauh ini seperti itu,” ujar dia.

Alex mengaku tidak tahu saksi kasus apa yang diduga diperas oleh jaksa KPK itu. Akan tetapi, kata dia, dugaannya Rp3 miliar tersebut adalah kalkulasi dari 3 tahun.

“Saya enggak tahu (kasusnya), sekali lagi pimpinan itu hanya dapet tembusan dari Dewas, yang lebih tau detail itu Dewas dan sementara kemarin dari hasil koordinasi antara penyelidik dan LHKPN ya sebetulnya masih sumir karena klarifikasi kepada para pihak yang disebutkan itu ngga yang menyatakan dia itu memberikan karena transaksinya itu kemarin Rp3 miliar kalau gasalah itu selama 3 tahun. Jadi ngga langsung 3 miliar gitu, kecil-kecil gitu,” pungkasnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memeriksa jaksa KPK yang diduga memeras saksi Rp3 miliar.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, bahwa tidak ditemukannya indikasi pelanggaran etik.

“Itu laporannya satu tahun yang lalu, Januari 2023. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dari Januari sampai Desember, satu tahun, dan tidak menemukan bukti indikasi pelanggaran etik,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111059/kpk_gadungan-k8Nt_large.jpg
Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Kerjaannya Minta Duit ke Pihak-Pihak Tertentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/338/3040051/pemerasan-ZdPK_large.jpg
Pegawai KPK Gadungan yang Punya Mobil Porsche Ditetapkan Tersangka Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006290/azis-syamsuddin-mangkir-dari-panggilan-kpk-terkait-kasus-pungli-rutan-7jN9FJkNoZ.jpg
Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK terkait Kasus Pungli Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991689/4-fakta-dugaan-eks-jaksa-kpk-peras-saksi-rp3-miliar-ngakunya-jual-rumah-vufr6v91u3.jpg
4 Fakta Dugaan Eks Jaksa KPK Peras Saksi Rp3 Miliar, Ngakunya Jual Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990728/kpk-diminta-transparan-usut-kasus-jaksanya-peras-saksi-rp3-miliar-ZU0DNnNabV.jpg
KPK Diminta Transparan Usut Kasus Jaksanya Peras Saksi Rp3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176246//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WbYG_large.jpg
KPK: Pejabat Kementerian hingga Pemda Kerap Gunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement