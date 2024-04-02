Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Kedubes Iran di Damaskus :Ini Pelanggaran Hukum Internasional!

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap Kedutaan Besar Iran di Damaskus, Suriah, pada Senin 1 April 2024. Serangan udara itu menewaskan 7 penasihat militer Iran, salah satunya komandan Pasukan Quds, Mohammad Reza Zahedi.

Pernyataan kecaman Indonesia disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui akun media sosial resminya @Kemlu_RI.

BACA JUGA:

"Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap gedung dan fasilitas diplomatik Iran di Damaskus,"dikutip dalam akun X atau Twitter @Kemlu_RI, Selasa (2/4/2024).