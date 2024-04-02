Eks Ajudan Jokowi Marsdya Tonny Harjono Ditunjuk Jadi KSAU, PDIP Beri Sindiran Nyelekit

JAKARTA - PDI Perjuangan mengomentari penunjukan Eks Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Marsekal Madya (Marsdya) TNI Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang menggantikan Marsekal Fadjar Prasetyo jelang pensiun.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti perihal konstitusi dan demokrasi diselewengkan dengan mengedepankan nepotisme.

"Kami sebenarnya tidak mengurus keluarga. Yang kami perhatikan adalah bagaimana konstitusi, kemudian diselewengkan, demokrasi dipinggirkan, nepotisme dikedepankan," kata Hasto kepada wartawan di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).

"Sehingga dalam membangun Indonesia selain berdasarkan ideologi Pancasila, konstitusi, kemudian juga meritokrasi. Juga mengedepankan supremasi hukum sehingga mereka yang menjadi pejabat bukan karena orang yang dekat dengan lingkaran presiden tapi karena mereka yang memang teruji segala aspek kemampuan profesionalnya, kepemimpinannya, dan juga integritas, serta kemampuan membangun organisasi yang dipimpinnya,"ulasnya.

Hasto mengatakan pemimpin yang mumpuni menjadi mimpi anak bangsa agar merit sistem dikedepankan melalui kontestasi yang sehat.

Dia juga menyinggung proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres melalui intervensi penguasa. Menurutnya praktik nepotisme tumbuh subur menjadi tontonan di Indonesia.