Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK : Jalani Saja Prosesnya

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |17:51 WIB
Gibran soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK : Jalani Saja Prosesnya
Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI/August)
A
A
A

SOLO - Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi pemanggilan 4 menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Mahkamah Konstitusi untuk hadir memberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April.

"Ya dijalani saja prosesnya," ujar Gibran saat ditanya wartawan terkait pemanggilan empat menteri di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2024).

Empat menteri yang akan dimintai keterangan oleh MK sebagai saksi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

 BACA JUGA:

Gibran menegaskan bahwa pihaknya menghargai proses sidang yang saat terus berjalan. "Kita menghargai proses yang berjalan di sana," lanjut wapres terpilih pendamping Prabowo Subianto itu .

Namun ketika dimintai tanggapan terkait pemanggilan Airlangga Hartarto yang bagian dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran enggan memberikan keterangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement