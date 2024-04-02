Gibran soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK : Jalani Saja Prosesnya

SOLO - Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi pemanggilan 4 menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Mahkamah Konstitusi untuk hadir memberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April.

"Ya dijalani saja prosesnya," ujar Gibran saat ditanya wartawan terkait pemanggilan empat menteri di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2024).

Empat menteri yang akan dimintai keterangan oleh MK sebagai saksi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

BACA JUGA:

Gibran menegaskan bahwa pihaknya menghargai proses sidang yang saat terus berjalan. "Kita menghargai proses yang berjalan di sana," lanjut wapres terpilih pendamping Prabowo Subianto itu .

Namun ketika dimintai tanggapan terkait pemanggilan Airlangga Hartarto yang bagian dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran enggan memberikan keterangan.