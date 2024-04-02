Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Bawa Beras Bansos Bergambar Prabowo-Gibran ke Ruang Sidang

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |17:53 WIB
Saksi Bawa Beras Bansos Bergambar Prabowo-Gibran ke Ruang Sidang
Saksi bawa beras bansos bergambang Prabowo-Gibran ke ruang sidang (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Salah seorang saksi dari kubu Tim Hukum Ganjar-Mahfud, bernama Suprapto menunjukkan bukti beras bantuan sosial (bansos) bergambar Prabowo-Gibran dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2024.

Satu kantong beras berukuran kurang lebih 5 kilogram itu, didapatkannya dari kepala lingkungan (keplin) di daerah rumahnya. Saat itu pada 20 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Suprapto didatangi keplin yang langsung memberikan beras bergambar Prabowo-Gibran tersebut.

"Keplin (kepala lingkungan) lingkungan 1 bernama Supriyadi, mengatakan ini ada beras. Bansos. Tapi nanti untuk 02 ya jangan lupa ya, jangan lupa," kata Suprapto dalam sidang PHPU, di Gedung MK, Selasa (2/4/2024).

Suprapto mengaku, yang menerima beras bansos bergambar Prabowo-Gibran itu adalah istrinya, mendengar percakapan istrinya dengan sang keplin yang mendorong untuk mencoblos paslon 02 itu, Suprapto naik pitam.

"Istri saya, (yang terima) dengan mendengar dialog itu, naik kemarahan saya," ucap Suprapto.

"Karena saya mantan pengurus PAC PDIP Medan Pecisa, saya keluar dari kamar menemui keplin lingkungan 1, 'kamu jangan paksa-paksa', langsung keplin pergi dari rumah saya," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement