Usung Persatuan Pemuda Pasca-Pemilu, Buka Bersama Perindo Dihadiri Timses AMIN, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Dalam merayakan selesainya Pemilu 2024 yang juga bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, Pemuda Perindo mengadakan buka bersama dengan tema peran pemuda dalam persatuan Indonesia. Buka bersama tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar dan mengundang 100 lebih pemuda dari lintas elemen dan lintas sektor.

“Kami menghormati setiap proses yang sedang berjalan saat Pemilu maupun pasca Pemilu 2024, di luar dari konteks tersebut, kami merasa orang muda harus tetap mengambil peran strategis dalam agenda pembangunan sumber daya manusia dan mencapai Indonesia Emas 2045 kelak. Orang muda tentu lebih dari sekadar angka statistik saat Pemilu, oleh karena itu momen silaturahmi di bulan Ramadhan ini harapannya dapat menjadi simpul persatuan dengan tetap menghormati sikap masing-masing,” kata Ketua Umum Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar, Selasa (2/4/2024).

BACA JUGA:

Selain dihadiri oleh internal Pemuda Perindo, buka bersama ini juga dihadiri sejumlah nama-nama besar lainnya, seperti sekjen HMI, anggota perwakilan saya partai hingga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo.

“Momen Ramadhan ini adalah waktu yang sangat tepat dan strategis bagi orang-orang muda untuk kembali berkumpul, menjaga tali silaturahmi dan saling bertukar pikiran untuk perbaikan Indonesia ke depan. Peran orang muda Indonesia selalu lekat dalam sejarah bangsa, orang muda punya peran yang sangat krusial untuk politik dan pembangunan bangsa. Semoga pertemuan dari Pemuda Perindo ini bisa menjadi refleksi nilai persatuan dan kecintaan kita pada Indonesia,” ucap Angela dalam sambutannya.

Angela juga menyampaikan bahwa kegiatan buka bersama hari ini juga harapannya jadi kekuatan trilogi ukhuwah. “Semoga terjalin selalu dengan kuat semangat persatuan dari perbedaan ini dengan menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah” tambahnya.

BACA JUGA:

Acara ini juga mengundang sejumlah organisasi besar, seperti Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), hingga organisasi sayap lintas partai seperti Banteng Muda Indonesia (BMI), Anak Muda Ka’bah (AMK), Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI).

“Kehadiran teman-teman muda hari ini dapat menjadi kekuatan baik bagi orang muda untuk terus menjaga api semangatnya dalam mengawal Indonesia Emas 2045 kelak. Terima kasih atas kehadirannya hari ini semoga bisa menjadi semangat persatuan untuk gotong royong membangun SDM berkualitas di Indonesia,” ucap Michael Victor Sianipar.