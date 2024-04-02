Saksi Ganjar di MK Ungkap Ratusan Ribu Kali Perubahan Suara di Sirekap KPU

JAKARTA - Saksi fakta yang dihadirkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengungkapkan ada ratusan ribu suara berubah di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu diungkapkan oleh saksi Hairul Anas dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/4/2024).

"Saya lihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS, artinya ada perubahan dalam data Sirekap," ucap Hairul dalam sidang.