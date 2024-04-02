Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Ganjar di MK Ungkap Ratusan Ribu Kali Perubahan Suara di Sirekap KPU

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:11 WIB
Saksi Ganjar di MK Ungkap Ratusan Ribu Kali Perubahan Suara di Sirekap KPU
Sidang Mahkamah Konstitusi (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Saksi fakta yang dihadirkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengungkapkan ada ratusan ribu suara berubah di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu diungkapkan oleh saksi Hairul Anas dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/4/2024).

 BACA JUGA:

"Saya lihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS, artinya ada perubahan dalam data Sirekap," ucap Hairul dalam sidang.

