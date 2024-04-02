Buka Bersama TNI-Polri, Kapolri: Sinergisitas Pertahankan Persatuan Wujudkan Indonesia Emas

JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan buka bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Kegiatan buka bersama sebagai bentuk penguatan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri tersebut juga dihadiri oleh ulama karismatik Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, Ustadz Das’ad Latif, dan Gus Miftah.

"Acara hari ini sebenarnya merupakan acara lanjutan setelah kemarin kita sama-sama melaksanakan buka puasa bersama di Istana. Dan sekaligus ini mengingatkan bahwa sudah lama kita tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama semenjak Covid-19 waktu itu. Sehingga mungkin ini baru pertama kali kita kembali bersama-sama melaksanakan buka puasa bersama. Tentunya ini bagian dari kita bersama, seluruh keluarga besar TNI-Polri bersama dengan masyarakat," kata Sigit dalam sambutannya.

Menurut Sigit, kegiatan buka bersama ini merupakan cerminan dari terwujudnya sinergisitas dan soliditas antara TNI-Polri, ulama, tokoh agama dan seluruh unsur elemen masyarakat.

"Tentunya memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Namun juga tentunya antara umara dan ulama," ujar Sigit.

BACA JUGA: Saksi Ganjar di MK Ungkap Ratusan Ribu Kali Perubahan Suara di Sirekap KPU

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, sinergisitas dan soliditas antar-elemen ini merupakan kunci untuk menghadapi dinamika global yang sedang tidak baik-baik. Salah satunya adalah gejolak perekonomian di dunia, dimana beberapa negara maju mengalami resesi.

Beberapa negara yang perekonomiannya bergejolak, kata Sigit, diantaranya mengalami menurunnya daya beli masyarakat hingga lonjakan harga.