Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Bersama TNI-Polri, Kapolri: Sinergisitas Pertahankan Persatuan Wujudkan Indonesia Emas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:20 WIB
Buka Bersama TNI-Polri, Kapolri: Sinergisitas Pertahankan Persatuan Wujudkan Indonesia Emas
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan buka bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Kegiatan buka bersama sebagai bentuk penguatan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri tersebut juga dihadiri oleh ulama karismatik Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, Ustadz Das’ad Latif, dan Gus Miftah.

"Acara hari ini sebenarnya merupakan acara lanjutan setelah kemarin kita sama-sama melaksanakan buka puasa bersama di Istana. Dan sekaligus ini mengingatkan bahwa sudah lama kita tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama semenjak Covid-19 waktu itu. Sehingga mungkin ini baru pertama kali kita kembali bersama-sama melaksanakan buka puasa bersama. Tentunya ini bagian dari kita bersama, seluruh keluarga besar TNI-Polri bersama dengan masyarakat," kata Sigit dalam sambutannya.

Menurut Sigit, kegiatan buka bersama ini merupakan cerminan dari terwujudnya sinergisitas dan soliditas antara TNI-Polri, ulama, tokoh agama dan seluruh unsur elemen masyarakat.

"Tentunya memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Namun juga tentunya antara umara dan ulama," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, sinergisitas dan soliditas antar-elemen ini merupakan kunci untuk menghadapi dinamika global yang sedang tidak baik-baik. Salah satunya adalah gejolak perekonomian di dunia, dimana beberapa negara maju mengalami resesi.

Beberapa negara yang perekonomiannya bergejolak, kata Sigit, diantaranya mengalami menurunnya daya beli masyarakat hingga lonjakan harga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement