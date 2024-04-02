Wapres Ma'ruf Gelar Open House Idul Fitri 1445 H: Terima Tamu Sampai Zuhur

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan akan menggelar open house pada hari pertama Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Open house akan digelar hingga waktu Sholat Zuhur.

Wapres mengatakan sebelum menggelar open house dia akan melaksanakan Sholat Ied di Masjid Istiqlal, Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya. “Saya Sholat di Istiqlal setiap tahun saya seperti itu,” katanya di sela menghadiri acara di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Selasa (2/4/2024).

“Dan saya, saya tidak bilang open, apa? Open house tapi saya menerima kalau ada orang yang hadir di kediaman saya sampai dengan Zuhur, sampai dengan jam 1, kemudian jam 1 saya keluar kota. Saya kira itu. Tapi bagi mereka yang mau bersilaturahim,” ujar Wapres.

Wapres mengatakan jika Lebaran kali ini merupakan terakhirnya menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia. Dia pun berkelakar bahwa ini merupakan Lebaran terakhir sebagai Wapres, bukan terakhir kalinya.