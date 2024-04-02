Kurangi Kepadatan Lalu Lintas, Polri Imbau Masyarakat Manfaatkan Mudik Gratis

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang disediakan pemerintah, BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini karena jumlah pemudik tahun ini tumbuh drastis jauh melebihi penambahan kapasitas jalan.

Hal itu dikatakan oleh Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen R. Slamet Santoso dalam Dialog Publik "Operasi Ketupat dan Strategi Pemerintah Hadapi Mudik Lebaran 2024", di Kemang, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/4/2024).

"Dibanding tahun lalu, jumlah pemudik tahun ini naik sekitar 55 persen. Jumlah kendaraan juga meningkat drastis, sementara kapasitas jalan tidak banyak bertambah," kata Slamet dalam keterangannya.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam sambutan pembukaannya menyatakan tekad Polri untuk mewujudkan mudik lebaran yang ceria dan bermakna tahun ini.

"Polri berkolaborasi dengan stake holders terkait jauh hari mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan untuk mewujudkan mudik yang ceria dan bermakna," terang Trunoyudo.

Kurangi Kepadatan

Dorongan untuk memanfaatkan fasilitas mudik gratis, menurut Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen R. Slamet Santoso dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

Sementara itu, Kasubdit Pengendalian Operasional Direktorat Lalu Lintas Jalan Kemenhub, Deny Kusdiana, menambahkan berdasarkan hasil survei sebanyak 193 juta warga diperkirakan akan melakukan pergerakan pada masa mudik dan balik lebaran tahun ini.

"Puncaknya H-2 ada 26 juta kendaraan dan H+3 ada 40,99 juta kendaraan yang bergerak pada saat itu," ungkap Deny.