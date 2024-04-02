Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Jakarta Bakal Diguyur Hujan pada Malam Hari

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |04:32 WIB
BMKG Prediksi Jakarta Bakal Diguyur Hujan pada Malam Hari
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa (2/4/2024).

Dalam laman resminya, BMKG memprediksi langit Jakarta akan cerah berawan di pagi hari.

Cuaca tersebut berlanjut hingga siang hari. Namun, untuk Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim) diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jakbar, Jaksel, dan Jaktim pada siang dan sore hari," tulis BMKG dalam laman resminya.

Kemudian di malam hari, Jaktim, Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Pusat (Jakpus) diperikirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang dan Jaksel serta Jakarta Utara (Jakut) hujan ringan.

