Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Rumah Warga di Ciomas Bogor Dibobol Maling saat Ditinggal Tarawih, Polisi Cek TKP

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |04:44 WIB
Viral Rumah Warga di Ciomas Bogor Dibobol Maling saat Ditinggal Tarawih, Polisi Cek TKP
A
A
A

BOGOR - Aksi pembobolan rumah yang ditinggal solat tarawih terjadi di Kampung Kota Batu, Kecamatan Cionas, Kabupaten Bogor. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak perekam menunjukan kondisi rumah yang berantakan. Terlihat pintu kamar yang sudah rusak dan beberapa barang bereserakan di lantai.

Terdengar pula suara tangisan wanita yang terkejut melihat kondisi rumahnya. Dinarasikan, rumah tersebut dibobol oleh kawanan maling ketika sedang ditinggal penghuninya solat tarawih.

"Tindak pembobolan rumah terjadi di Kp. Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Senin malam, 01 April 2024, saat pemilik rumah meninggalkannya untuk melaksanakan tarawih," tulis keterangan dalam video dikutip, Senin (1/4/2024).

"Maling berhasil menggasak perhiasan beserta logam mulia senilai kurang lebih 60 Juta. Pemilik rumah terguncang hingga menangis histeris setelah mengetahui kejadian tersebut," sambung tulisan itu.

Terpisah, Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan pihaknya sedang mengecek lokasi kejadian. Pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih penyelidikan.

"Lagi dicek TKP. Iya (dalam penyelidikan lebih lanjut)," ucap Iwan dikonfirmasi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor pencurian viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084//viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/624/3176078//bocah_terompet-htqC_large.jpg
Viral, Video Bocah Terompet Asal Indonesia Dipakai Manchester United hingga Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/612/3175994//viral_kdrt_verbal-Y7xk_large.jpg
Viral Suami Bentak-Bentak Istri saat Cari Baju di Lemari, Netizen: Tinggalin Mbak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3175990//viral-TIuJ_large.jpg
Duh! Gedung Menara Pandang di Tangsel Kotor Terbengkalai, Sempat Digadang Jadi Ikon Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/612/3175345//asn-GxMF_large.jpg
Viral! Ibu-ibu ASN Karaokean Masih Pakai Seragam Dinas, Netizen Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175536//makan_bergizi-dklx_large.jpg
Viral Menu MBG Berisi Pangsit Goreng, Ini Penjelasan BGN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement