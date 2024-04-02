Viral Rumah Warga di Ciomas Bogor Dibobol Maling saat Ditinggal Tarawih, Polisi Cek TKP

BOGOR - Aksi pembobolan rumah yang ditinggal solat tarawih terjadi di Kampung Kota Batu, Kecamatan Cionas, Kabupaten Bogor. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak perekam menunjukan kondisi rumah yang berantakan. Terlihat pintu kamar yang sudah rusak dan beberapa barang bereserakan di lantai.

Terdengar pula suara tangisan wanita yang terkejut melihat kondisi rumahnya. Dinarasikan, rumah tersebut dibobol oleh kawanan maling ketika sedang ditinggal penghuninya solat tarawih.

"Tindak pembobolan rumah terjadi di Kp. Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Senin malam, 01 April 2024, saat pemilik rumah meninggalkannya untuk melaksanakan tarawih," tulis keterangan dalam video dikutip, Senin (1/4/2024).

"Maling berhasil menggasak perhiasan beserta logam mulia senilai kurang lebih 60 Juta. Pemilik rumah terguncang hingga menangis histeris setelah mengetahui kejadian tersebut," sambung tulisan itu.

Terpisah, Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan pihaknya sedang mengecek lokasi kejadian. Pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih penyelidikan.

"Lagi dicek TKP. Iya (dalam penyelidikan lebih lanjut)," ucap Iwan dikonfirmasi.

(Khafid Mardiyansyah)