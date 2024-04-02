Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Proyek Polder Molor Bikin Macet Jalan TB Simatupang, Ini Tanggapan Pj Gubernur Heru

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |08:53 WIB
Proyek Polder Molor Bikin Macet Jalan TB Simatupang, Ini Tanggapan Pj Gubernur Heru
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Proyek pembangunan polder di wilayah Jalan TB Simatupang dan Tanjung Barat Kota Jakarta Selatan yang molor yang seharusnya rampung, pada Februari 2024 namun hingga April 2024 belum juga selesai menimbulkan kemacetan parah hingga dikeluhkan warga.

Mendengar keluhan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mengecek penyebab proyek molor dan kemacetan parah.

“Gini, gini, saya minggu ini mau ngecek ke Kelapa Gading, kemudian ke Tanjung Barat saya mau ngecek juga,” ujar Heru Budi kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Pembangunan polder atau kolam retensi dimaksudkan untuk menanggulangi banjir. Namun proyek tersebut tidak kunjung selesai dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang sangat parah.

Meskipun demikian Heru Budi Hartono tidak menjelaskan secara terperinci kapan pengecekan ke lapangan bakal dilakukan.

Heru Budi hanya menegaskan bahwa pengecekan akan dilakukan lantaran proyek tersebut kerap dikeluhkan pengendara karena mengakibatkan kemacetan.

“Iya nanti akan saya cek,” kata Heru Budi lagi kepada awak media.

