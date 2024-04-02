H-8 Lebaran, 32 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta Lewat Stasiun Pasar Senen dan Gambir

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat 32 ribu lebih penumpang meninggalkan Jabodetabek pada H-8 atau Selasa 2 April 2024.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyebutkan bahwa sebanyak 32 ribu lebih penumpang yang berangkat hari ini dari beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta.

"Berdasarkan data hari ini tanggal 2 April 2024, keberangkatan sebanyak 32.218 penumpang, ini terdiri dari stasiun Pasar Senen 19.979 penumpang, Gambir 6.104 penumpang dan beberapa stasiun lainnya seperti Bekasi, Cikarang, Karawang dan wilayah daop 1 itu sebanyak 6.135 penumpang," kata Ixfan di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Ixfan menambahkan untuk jumlah kedatangan ke Daop 1 Jakarta pada (2/4) sebanyak 13.940 penumpang pada angkutan lebaran tiba dibeberapa stasiun seperti Gambir, Pasar Senen dan stasiun lainnya yang ada di wilayah Daop 1.

Ixfan menjelaskan PT KAI menetapkan masa angkutan lebaran 2024 pada tanggal 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Pada masa mudik tersebut, KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan Kereta Api (KA) sebanyak 1.677 atau dengan 77 KA Perharinya.

Demi mendukung kelancaran pada masa angkutan lebaran, KAI Daop 1 Jakarta juga menyediakan sebanyak 957.138 tiket dengan perharinya 43.506 tiket yang disediakan.

"Hingga sampai dengan ini sebanyak 684.720 tiket atau tempat duduk sudah terjual, sedangkan ketersediaan tempat duduk masih 307.082 yang tersedia," ucapnya.

Ixfan membeberkan puncak arus mudik dan arus balik angkutan lebaran diperkirakan terjadi pada Sabtu (6/4) atau H-4 sebelum lebaran dan Senin (5/4) atau H+5 setelah lebaran.

"Pada tanggal tersebut, sebanyak 44 Ribu lebih penumpang akan berangkat mudik, sedangkan arus balik kami kemungkinan pada H+5 atau tanggal 15 April 2024 dengan 42 Ribu lebih penumpang," ungkapnya.