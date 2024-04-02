Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-8 Lebaran, 32 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta Lewat Stasiun Pasar Senen dan Gambir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:05 WIB
H-8 Lebaran, 32 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta Lewat Stasiun Pasar Senen dan Gambir
Stasiun Gambir. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat 32 ribu lebih penumpang meninggalkan Jabodetabek pada H-8 atau Selasa 2 April 2024.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyebutkan bahwa sebanyak 32 ribu lebih penumpang yang berangkat hari ini dari beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta.

"Berdasarkan data hari ini tanggal 2 April 2024, keberangkatan sebanyak 32.218 penumpang, ini terdiri dari stasiun Pasar Senen 19.979 penumpang, Gambir 6.104 penumpang dan beberapa stasiun lainnya seperti Bekasi, Cikarang, Karawang dan wilayah daop 1 itu sebanyak 6.135 penumpang," kata Ixfan di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

 BACA JUGA:

Ixfan menambahkan untuk jumlah kedatangan ke Daop 1 Jakarta pada (2/4) sebanyak 13.940 penumpang pada angkutan lebaran tiba dibeberapa stasiun seperti Gambir, Pasar Senen dan stasiun lainnya yang ada di wilayah Daop 1.

Ixfan menjelaskan PT KAI menetapkan masa angkutan lebaran 2024 pada tanggal 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Pada masa mudik tersebut, KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan Kereta Api (KA) sebanyak 1.677 atau dengan 77 KA Perharinya.

Demi mendukung kelancaran pada masa angkutan lebaran, KAI Daop 1 Jakarta juga menyediakan sebanyak 957.138 tiket dengan perharinya 43.506 tiket yang disediakan.

 BACA JUGA:

"Hingga sampai dengan ini sebanyak 684.720 tiket atau tempat duduk sudah terjual, sedangkan ketersediaan tempat duduk masih 307.082 yang tersedia," ucapnya.

Ixfan membeberkan puncak arus mudik dan arus balik angkutan lebaran diperkirakan terjadi pada Sabtu (6/4) atau H-4 sebelum lebaran dan Senin (5/4) atau H+5 setelah lebaran.

"Pada tanggal tersebut, sebanyak 44 Ribu lebih penumpang akan berangkat mudik, sedangkan arus balik kami kemungkinan pada H+5 atau tanggal 15 April 2024 dengan 42 Ribu lebih penumpang," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement