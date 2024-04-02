Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Seorang Pemuda Dikeroyok dan Ditebas Celurit Sejumlah Orang di Cilincing

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |17:12 WIB
Tragis! Seorang Pemuda Dikeroyok dan Ditebas Celurit Sejumlah Orang di Cilincing
Ilustrasi pembacokan
JAKARTA - Viral video seorang pemuda dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok orang pemuda lainnya di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara.

Dilihat dalam video tersebut, remaja dengan menggunakan baju putih dengan tas di punggungnya dikeroyok oleh sekelompok orang. Kelompok orang tersebut menarik dan memukuli hingga membuat korban tak dapat melawan.

Beberapa orang remaja juga menyabetkan sesuatu diduga senjata tajam. Beruntung salah seorang warga melerai pengeroyokan tersebut.

Meski banyaknya orang yang melakukan pengeroyokan, seorang warga sekitar lokasi tak gentar untuk menyelamatkan korban.

Menanggapi peristiwa tersebut, Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Asman Hadi telah menyambangi lokasi kejadian.

Dari keterangan warga sekitar, korban penganiayaan dalam peristiwa tersebut bukan warga sekitar. Masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali korban peristiwa tersebut.

"Kita sudah cek tempat kejadian perkara sesuai video namun korban bukan warga sekitar TKP jadi tidak ada yang kenal," kata Asman saat dikonfirmasi, Selasa (2/4/2024).

Telusuri berita news lainnya
